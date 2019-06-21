Семенович посмеялась над слухами о своей беременности

Певица также дала понять, что на самом деле у нее не было романа ни с Константином Меладзе, ни с Дмитрием Нагиевым.

Анна Семенович будоражила воображение мужчин своими пышными формами, еще когда была участницей группы «Блестящие». Уже продолжительное время девушка строит сольную карьеру. Кажется, что с каждым днем певица становится все привлекательнее. Она не оставляет надежды похудеть, но поклонники любят ее именно за талант и нестандартную фигуру. Примечательно, что к 39 годам артистка так и не обрела любовь. Все романы Анны заканчивались расставаниеми.

Пока у звезды нет детей, но фанаты уверены, что скоро она решится стать мамой. А на днях в нескольких СМИ появилась информация, что певица ждет ребенка. Журналисты даже выдвинули нескольких неожиданных кандидатов на роль отца: Константина Меладзе, Дмитрия Нагиева и Николая Баскова. Как оказалось, несколько дней назад Семенович пропустила скачки Монте-Карло. Она пожаловалась на плохое самочувствие и несколько часов провела под капельницей. Сама девушка заверила, что отравилась вареным языком, но похоже, что некоторые люди решили, что это был токсикоз.

Накануне Анна увидела несколько заголовков в прессе со своим именем и была шокирована. В первую очередь певица отметила, что не находится в клинике. На снимках, которые она ранее публиковала, видно, что капельницы девушке ставили либо дома, либо в гостинице. «Я не в больнице! Как видите, я жива, здорова и лечу в Санкт-Петербург, где завтра буду выступать в ресторане», — рассказала звезда подписчикам.

«По поводу того, что я забеременела от троих — от Баскова, Меладзе и Нагиева — мне, конечно, льстит, что мне приписали таких шикарных женихов, но мне кажется, что у каждого из них своя прекрасная личная жизнь, как и у меня», — высказалась Семенович.

Примечательно, что ни подтверждать, ни отрицать беременность она не стала. Девушка призвала подписчиков лишь посмеяться над выдумкой, которая ее лично рассмешила. Артистка подчеркнула, что не отменяла гастроли, и все ее концерты состоятся.