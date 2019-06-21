Кабо обратила внимание на фото Климовой с 17-летней дочерью

51-летняя Ольга Кабо оценила снимок актрисы из сериала «Бедная Настя» Екатерины Климовой, который та разместила на личной страничке в Instagram. Примечательно, что на фото знаменитость позирует в компании с 17-летней дочкой Елизаветой. Артистка вывела наследницу в свет, побывав с ней на презентации обуви и сумок одного из магазинов.

В кадре многодетная Климова позирует в тканевых мини-шортах и жакете. Образ актрисы дополнила белая футболка. Ольга Кабо, как впрочем и Юлия Пересильд, не оставила без внимания снимок Екатерины, поставив «лайк» под фото в ее профиле.

Ранее сообщалось, что Екатерины Климова подала на развод с Гелой Месхи. Пара познакомилась на съемочной площадке картины «Волчье солнце». У супругов есть общая дочь Белла, ей три годика. Также актриса воспитывает 17-летнюю Лизу от ювелира Ильи Хорошилова и двух сыновей: 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея. Мальчиков она родила от Игоря Петренко.