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Кабо обратила внимание на фото Климовой с 17-летней дочерью

Актриса, ныне расходящаяся с Гелой Месхи, вывела в свет старшую дочь от ювелира Ильи Хорошилова.

Кабо обратила внимание на фото Климовой с 17-летней дочерью
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

51-летняя Ольга Кабо оценила снимок актрисы из сериала «Бедная Настя» Екатерины Климовой, который та разместила на личной страничке в Instagram. Примечательно, что на фото знаменитость позирует в компании с 17-летней дочкой Елизаветой. Артистка вывела наследницу в свет, побывав с ней на презентации обуви и сумок одного из магазинов.

В кадре многодетная Климова позирует в тканевых мини-шортах и жакете. Образ актрисы дополнила белая футболка. Ольга Кабо, как впрочем и Юлия Пересильд, не оставила без внимания снимок Екатерины, поставив «лайк» под фото в ее профиле.

Екатерина Климова
Ольга Кабо оценила снимок Екатерины Климовой в мини-шортах с 17-летней дочерью (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Ранее сообщалось, что Екатерины Климова подала на развод с Гелой Месхи. Пара познакомилась на съемочной площадке картины «Волчье солнце». У супругов есть общая дочь Белла, ей три годика. Также актриса воспитывает 17-летнюю Лизу от ювелира Ильи Хорошилова и двух сыновей: 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея. Мальчиков она родила от Игоря Петренко.

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Гела МесхиДети КлимовойЕкатерина КлимоваМини-шорты

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Кабо обратила внимание на фото Климовой с 17-летней дочерью
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