Певица нарасхват: Бузова дала три выступления за один вечер

Звезда ломает стереотипы и даже в Кремле выступает в откровенном наряде.

Некоторые поклонники в соцсетях упрекнули Ольгу Бузову за ее регулярные выходы на сцену практически в нижнем белье. Наряды певицы такие короткие и обтягивающие, что больше напоминают не сценический образ, а костюм 18+.

20 июня в Кремле прошел большой выпускной бал, где артистка исполнила свои песни. Зал рукоплескал, вчерашние школьники хором пели самые знаменитые хиты Ольги. Для самой певицы это было не единственное мероприятие, где она успела побывать в четверг. Поющая ведущая выступила сразу на трех площадках столицы.

«Кремль. Мчу дальше поздравлять Вас и петь для Вас, мои хорошие. Все красивые и счастливые. Впереди Вас ждёт увлекательная жизнь. Я с вами, я в вас верю, я вас люблю! Пусть у каждого из Вас все получится. Ваша Ольга Бузова», — обратилась певица к выпускникам.

Те, кто был на концерте признаются в соцсетях, что Бузова настоящий ураган энергии, а вот те, кто не посетил и наблюдает за творчеством звезды через соцсети, поспешили упрекнуть Ольгу в неподобающем виде.

«Почему всегда в трусах на сцене», — возмущается один из подписчиков и тут же находит группу поддержки.

На этот раз недовольные комментарии быстро теряются в потоке позитивных настроений. Пользователи активно обсуждают не только творчество певицы, но и работоспособность. Мало кто из звезд может похвастаться такой же выдержкой. Сразу из Кремля Ольга отправилась в Парк Горького, где зажгла перед 20-тысячной аудиторией.

На уличной площадке певица все же решила одеться и вышла на сцену в коротком топе и широких штанах.

Накануне исполнительница поделилась с поклонниками архивным видео. В кадре юная Бузова танцевала под песню Бритни Спирс, не обращая внимания на участников «Дома-2», которые проходили мимо, пишет OA.