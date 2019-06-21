Дарья Повереннова высказалась о минусах «Кинотавра»

По словам актрисы, в конкурсной программе было много серьезных фильмов, но мало комедий.

Актриса Дарья Повереннова в Instagram заявила, что в конкурсной программе «Кинотавра», который несколько дней назад завершился в Сочи, ей не хватило комедий. Сама она посмотрела за время фестиваля четыре картины, но все они оказались «серьезными». Актрисе удалось посмотреть такие фильмы, как «Выше неба» Оксаны Карас, «Сторож» Юрия Быкова, «Гроза» Григория Константинопольского, «Француз» Андрея Смирнова.

«Мне как зрителю, и как артистке, очень не хватает такого жанра, как комедия! При чём и в кино, и в театре. Но я не про «поржать», а про посмеяться от души! Потому что смех, как известно, продлевает нашу жизнь!» – заявила актриса.

Также Дарья Повереннова отметила, что у многих людей складывается впечатление, что на «Кинотавре» звезды только и делают, что позируют фотографам. Сама актриса сказала, что в общем-то доля правды в этом есть. Но все-таки многие еще успевают посмотреть картины коллег, как, к примеру, она.

Добавим, что недавно Дарья Повереннова рассказывала о своем отношении к «уколам красоты». По словам звезды, она пробовала эту процедуру, но должного эффекта не наступило. Косметолог, по ее словам, была очень удивлена этому факту. «У меня иммунитет к ботоксу. Людей, на которых не действует ботулотоксин в мире всего один процент. Им приходится искать другие средства для поддержания красоты», – рассказывала актриса.