«Губа у Насти не дура»: Васильев охарактеризовал Волочкову

В программе «Модный приговор» на Первом канале обсудили тренды нынешнего сезона в сфере украшений. Ведущий Александр Васильев отметил, что в моде — стиль барокко, но это вовсе не значит, что придется выложить за побрякушки кругленькую сумму, иногда можно обойтись и бижутерией.

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Он пригласил в студию Анастасию Волочкову и заявил, что хочет провести эксперимент с ее участием. Васильев предложил балерине небольшую витрину с украшениями, отметив, что среди них есть, как настоящие ценности, так и «барахло» и предложил ей определить, какие из них какие.

«Саша, ты же знаешь, я как сорока — люблю все блестящее, чтобы стразов было побольше. Все такое царское», – со смехом призналась балерина.

Она потянулась и выбрала корону, на что ведущий заявил, что это действительно винтажная брошь, отделанная стразами и жемчугом. Следующим выбором Анастасии стал венецианский мавр 1950 года, стилизованный под работу 17 века. А третьим она выбрала орден в стиле барокко из драгоценных металлов.

«Губа у Насти не дура, она всегда тянется к прекрасному», – заметил Васильев.

В заключение ведущий посоветовал зрителям не гнаться за украшениями и иногда выбирать бижутерию, потому что ее качество в последние годы сильно возросло.