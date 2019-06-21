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«Губа у Насти не дура»: Васильев охарактеризовал Волочкову

Историк моды провел с балериной эксперимент с драгоценностями в эфире программы «Модный приговор».

«Губа у Насти не дура»: Васильев охарактеризовал Волочкову
Анастасия Волочкова Фото: Globallookpress

В программе «Модный приговор» на Первом канале обсудили тренды нынешнего сезона в сфере украшений. Ведущий Александр Васильев отметил, что в моде — стиль барокко, но это вовсе не значит, что придется выложить за побрякушки кругленькую сумму, иногда можно обойтись и бижутерией.

Он пригласил в студию Анастасию Волочкову и заявил, что хочет провести эксперимент с ее участием. Васильев предложил балерине небольшую витрину с украшениями, отметив, что среди них есть, как настоящие ценности, так и «барахло» и предложил ей определить, какие из них какие.

Программа "Модный приговор"
Программа «Модный приговор» Скриншот: Первый канал

«Саша, ты же знаешь, я как сорока — люблю все блестящее, чтобы стразов было побольше. Все такое царское», – со смехом призналась балерина.

Она потянулась и выбрала корону, на что ведущий заявил, что это действительно винтажная брошь, отделанная стразами и жемчугом. Следующим выбором Анастасии стал венецианский мавр 1950 года, стилизованный под работу 17 века. А третьим она выбрала орден в стиле барокко из драгоценных металлов.

Анастасия Волочкова и Александр Васильев
Анастасия Волочкова и Александр Васильев Скриншот: Первый канал

«Губа у Насти не дура, она всегда тянется к прекрасному», – заметил Васильев.

В заключение ведущий посоветовал зрителям не гнаться за украшениями и иногда выбирать бижутерию, потому что ее качество в последние годы сильно возросло.

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«Губа у Насти не дура»: Васильев охарактеризовал Волочкову
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