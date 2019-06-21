Савичева уверена, что дети должны рождаться только в браке

О супруге певицы Юлии Савичевой широкой публике известно немного. Строго говоря, практически ничего. Звезда не особенно распространяется о своей личной жизни в социальных сетях, хотя страницу в Instagram ведет в постоянном режиме. Потому не стоит удивляться, что подписчики артистки, особенно те, кто не близко знаком с жизнью звезды, время от времени задают Юлии вопросы о штампе в паспорте и всем, что с этим связано.

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В своей очередной публикации Савичева решила расставить все точки над «i». Как отмечает певица, с мужем они вместе уже более 15 лет, но в ЗАГС пошли не сразу. Однако, наиболее волнительным моментом, по словам артистки, для нее стало не само бракосочетание, а переезд к возлюбленному. При этом Юлия особенно подчеркивает, что если бы они еще не были женаты, то обязательно бы расписались перед рождением дочки Ани. Потому что дети, по ее мнению, должны рождаться в браке.

«Понимаю, что у всех людей отношения складываются по-разному, только в одном уверена: ни одна печать ни от чего не застрахует. Тот, кто хочет уйти, уйдёт, кто хочет изменить, изменит. А любовь не три года живет, а столько, сколько вам самим захочется. Тут дело в работе над отношениями и над собой», – заключила артистка.

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Напомним, со своим мужем Александром Аршиновым Юлия Савичева познакомилась на проекте «Фабрика звезд — 2», участниками которого оба и были. Через два года после знакомства артисты съехались и позже поженились. Сейчас Александр не выступает, он нашел себя в написании текстов песен для российских звезд.