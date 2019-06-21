ЗВЕЗДЫ

Ева Лонгория отметила первый праздник сына

Звезда «Отчаянных домохозяек» считает, что прошедший год был лучшим в ее жизни.

Ева Лонгория отметила первый праздник сына
Ева Лонгория Фото: Globallookpress

Одна из самых ярких актрис звездного состава «Отчаянных домохозяек» 44-летняя Ева Лонгория отметила первый день рождения сына Сантьяго. Знаменитость, в прошлом разделявшая принципы движения чайлдфри, полностью растворилась в материнстве.

Как сообщает Today.com, Ева с мужем Хосе Антонио Бастоном решили провести первый праздник малыша в тесном кругу близких людей. Вечером пара отправилась в элитный ресторан в Беверли-Хиллз.

В социальных сетях Лонгория показала фото именинника, сопроводив его нежным постом.

«Как это произошло?! Прошел целый год, он больше не крошка, теперь он ребенок. Этот год стал лучшим в моей жизни. Просыпаться и засыпать каждый день рядом с тобой, слышать твой первый смех, ловить каждую улыбку это было самой настоящей радостью. Спасибо, что выбрал меня своей мамой. Я так люблю тебя, малыш Санти, с днем рождения!», – написала актриса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЕва ЛонгорияОтчаянные домохозяйки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ева Лонгория отметила первый праздник сына
Интересно?
Поделись с друзьями: