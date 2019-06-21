Ева Лонгория отметила первый праздник сына

Звезда «Отчаянных домохозяек» считает, что прошедший год был лучшим в ее жизни.

Одна из самых ярких актрис звездного состава «Отчаянных домохозяек» 44-летняя Ева Лонгория отметила первый день рождения сына Сантьяго. Знаменитость, в прошлом разделявшая принципы движения чайлдфри, полностью растворилась в материнстве.

Как сообщает Today.com, Ева с мужем Хосе Антонио Бастоном решили провести первый праздник малыша в тесном кругу близких людей. Вечером пара отправилась в элитный ресторан в Беверли-Хиллз.

В социальных сетях Лонгория показала фото именинника, сопроводив его нежным постом.

«Как это произошло?! Прошел целый год, он больше не крошка, теперь он ребенок. Этот год стал лучшим в моей жизни. Просыпаться и засыпать каждый день рядом с тобой, слышать твой первый смех, ловить каждую улыбку это было самой настоящей радостью. Спасибо, что выбрал меня своей мамой. Я так люблю тебя, малыш Санти, с днем рождения!», – написала актриса.