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Кирилл Сафонов в день рождения задумался над сменой имиджа

Актер собирается избавиться от бороды.

Кирилл Сафонов в день рождения задумался над сменой имиджа
Кирилл Сафонов раздумывает над сменой имиджа/globallookpress.com

Известный актер Кирилл Сафонов раздумывает над кардинальной сменой имиджа. В Instagram он спросил своих поклонников, стоит ли ему сбривать бороду или нет. Мужа певицы Саши Савельевой в последние годы все привыкли видеть с бородой.

Саша Савельева, Кирилл Сафонов
Савельева и Сафонов считаются очень красивой парой/globallookpress.com

Отметим, что 21 июня актеру исполнилось 46 лет. По этому поводу в московском ресторане «Ларионов» он решил устроить шумное мероприятие, на которое приглашает всех своих друзей. Вечером в питейном заведении для всех гостей будет играть группа «Сны Гулливера», в которой как раз выступает Кирилл Сафонов. Кроме него, в состав коллектива входят музыканты Артем Банников, Денис Кшнясев, Александр Николаев, Илья Шаповалов и Владимир Миронов.

Не так давно супруга актера бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева подарила супругу ребенка. Сейчас семейная пара все свободное время уделяет ему. Кстати, недавно Сафонов делился очень милой фотографией, на которой можно было увидеть его крохотного сына с его же дочерью Анастасией от предыдущего брака. Снимок получился очень трогательный.

Что касается Саши Савельевой, то уже в ближайшем будущем она будет выступать сольно. Звезда пока еще не восстановилась после родов. Однако она уже несколько раз выходила в свет, появляясь на вечеринках у своих многочисленных друзей.

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день рожденияКирилл СафоновСаша Савельевасмена имиджа

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Кирилл Сафонов в день рождения задумался над сменой имиджа
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