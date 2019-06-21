Кирилл Сафонов в день рождения задумался над сменой имиджа

Известный актер Кирилл Сафонов раздумывает над кардинальной сменой имиджа. В Instagram он спросил своих поклонников, стоит ли ему сбривать бороду или нет. Мужа певицы Саши Савельевой в последние годы все привыкли видеть с бородой.

Отметим, что 21 июня актеру исполнилось 46 лет. По этому поводу в московском ресторане «Ларионов» он решил устроить шумное мероприятие, на которое приглашает всех своих друзей. Вечером в питейном заведении для всех гостей будет играть группа «Сны Гулливера», в которой как раз выступает Кирилл Сафонов. Кроме него, в состав коллектива входят музыканты Артем Банников, Денис Кшнясев, Александр Николаев, Илья Шаповалов и Владимир Миронов.

больше по теме Кирилл Сафонов поймал в кадре 24-летнюю дочь и трехмесячного сына На фотографии его старшая дочь Анастасия рядом с сыном от брака с Сашей Савельевой.

Не так давно супруга актера бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева подарила супругу ребенка. Сейчас семейная пара все свободное время уделяет ему. Кстати, недавно Сафонов делился очень милой фотографией, на которой можно было увидеть его крохотного сына с его же дочерью Анастасией от предыдущего брака. Снимок получился очень трогательный.

Что касается Саши Савельевой, то уже в ближайшем будущем она будет выступать сольно. Звезда пока еще не восстановилась после родов. Однако она уже несколько раз выходила в свет, появляясь на вечеринках у своих многочисленных друзей.