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Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери

Политик уверена, что у Марии есть уникальные способности.

Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада с дочерью Марией Фото: Globallookpress

У Ирины Хакамады есть 21-летняя дочь Мария. Девушка родилась с хромосомной патологией, но благодаря неустанной заботе своей матери и помощи квалифицированных специалистов, смогла вырасти самодостаточным человеком.

Политик не часто рассказывает о дочери, предпочитая оставлять ей пространство для личной жизни. Но в недавнем интервью неожиданно призналась, что у Марии есть необычный редкий дар, который она не может объяснить.

«Она каким-то образом черпает информацию и энергию, которая содержится в пространстве, причем совершенно неосознанно. Как-то ехали из Монако в Канны на салют с концертом, где был танец живота. Маша очень хорошо его исполняет, причем сама научилась. Попали в дикую пробку и чувствуем, что не успеваем. Я говорю: «Немного опоздаем, но не пропустишь, не беспокойся». Она нагнулась ко мне с заднего сиденья, выставила вперед обе руки и замолчала. Я не поняла, что произошло, но через пять минут дорога стала свободной», – приводит слова Ирины Starhit.

Хакамада также поделилась, что ее дочь устроилась на работу в отель Hilton. Девушка работает ассистентом директора и параллельно учится. По словам политика, она чувствует себя довольной. У нее также остается время на увлечения — театр, танцы и плавание.

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Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери
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