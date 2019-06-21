Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери

У Ирины Хакамады есть 21-летняя дочь Мария. Девушка родилась с хромосомной патологией, но благодаря неустанной заботе своей матери и помощи квалифицированных специалистов, смогла вырасти самодостаточным человеком.

Политик не часто рассказывает о дочери, предпочитая оставлять ей пространство для личной жизни. Но в недавнем интервью неожиданно призналась, что у Марии есть необычный редкий дар, который она не может объяснить.

«Она каким-то образом черпает информацию и энергию, которая содержится в пространстве, причем совершенно неосознанно. Как-то ехали из Монако в Канны на салют с концертом, где был танец живота. Маша очень хорошо его исполняет, причем сама научилась. Попали в дикую пробку и чувствуем, что не успеваем. Я говорю: «Немного опоздаем, но не пропустишь, не беспокойся». Она нагнулась ко мне с заднего сиденья, выставила вперед обе руки и замолчала. Я не поняла, что произошло, но через пять минут дорога стала свободной», – приводит слова Ирины Starhit.

Хакамада также поделилась, что ее дочь устроилась на работу в отель Hilton. Девушка работает ассистентом директора и параллельно учится. По словам политика, она чувствует себя довольной. У нее также остается время на увлечения — театр, танцы и плавание.