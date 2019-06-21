Герцоги Сассекские и Кембриджские отказываются от совместных проектов

Члены британской королевской семьи много сил и времени посвящают благотворительной работе. В минувшем месяце стало известно, что, возможно, принцы Гарри и Уильям и их супруги Кейт Миддлтон и Меган Маркл больше не будут заниматься этим вместе.

больше по теме Королева Елизавета II готовит сюрприз на день рождения Меган Маркл Маленький Арчи тоже будет присутствовать на праздновании.

Сегодня Elle со ссылкой на источник во дворце подтвердил данную информацию. По словам инсайдера, Королевский фонд герцогов Сассекских и Кембриджских официально разделится на два. Принц Гарри и Меган Маркл хотят осуществлять работу отдельно, в личном фонде.

Тем не менее, источник отметил, что августейшие пары будут периодически сотрудничать в уже состоявшихся успешных проектах, как, например, их кампания об охране психического здоровья «Heads Together» (Головы вместе).

«Все они очень много вложили в эту кампанию, она много значит для них, и поэтому обе пары заинтересованы в продолжении совместной работы», — заявил источник.

больше по теме Любовное гнездышко королевы Елизаветы и мужа выставили на продажу Особняк оценили в 6,7 миллиона долларов.

Решение же о разделении благотворительного фонда было принято вчера в ходе вчерашнего оперативного заседания совета, на котором присутствовали все члены королевской семьи.

Инсайдер подчеркнул, что оба герцога считают данное решение разумным и прагматичным.

«Это было сделано, чтобы подготовить обе пары к их будущим ролям, ведь Уильям однажды станет королем», — заключил источник.