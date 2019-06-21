ЗВЕЗДЫ

На контрасте: Литвинова в вечернем платье посетила «Макдональдс»

Актриса была в полупрозрачном платье и с блестящим клатчем.

На контрасте: Литвинова в вечернем платье посетила «Макдональдс»
Рената Литвинова Фото: Globallookpress

Рената Литвинова популярна не только благодаря своим ролям и режиссерским работам, но и харизме и стилю. Плюс к этому, она еще и всегда в прекрасной физической форме. Один из способов быть столь привлекательной Литвинова не раз отмечала в своих интервью: главное — следить за своим питанием.

Тем удивительнее было увидеть фото Ренаты на фоне ресторана быстрого питания «Макдональдс». Особенно контрастно рядом с общепитом режиссер выглядела в своем наряде — Литвинова выбрала полупрозрачное платье, вечерний блестящий клатч и красные лодочки на шпильке.

«Счастливый день», — написала актриса под фото.

Поклонники восхитились отличной формой Литвиновой и осыпали ее комплиментами.

«Обожаю Ренату и Макдак! Вот это контраст», «Совсем не выглядите, как женщина, которая предпочитает фастфуд», «Красивая, стройная, нежная и с прекрасными формами», «Идеальная», «Какая же красавица», — написали в комментариях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

МакдоналдсРената Литвинова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На контрасте: Литвинова в вечернем платье посетила «Макдональдс»
Интересно?
Поделись с друзьями: