На контрасте: Литвинова в вечернем платье посетила «Макдональдс»

Рената Литвинова популярна не только благодаря своим ролям и режиссерским работам, но и харизме и стилю. Плюс к этому, она еще и всегда в прекрасной физической форме. Один из способов быть столь привлекательной Литвинова не раз отмечала в своих интервью: главное — следить за своим питанием.

Тем удивительнее было увидеть фото Ренаты на фоне ресторана быстрого питания «Макдональдс». Особенно контрастно рядом с общепитом режиссер выглядела в своем наряде — Литвинова выбрала полупрозрачное платье, вечерний блестящий клатч и красные лодочки на шпильке.

«Счастливый день», — написала актриса под фото.

Поклонники восхитились отличной формой Литвиновой и осыпали ее комплиментами.

«Обожаю Ренату и Макдак! Вот это контраст», «Совсем не выглядите, как женщина, которая предпочитает фастфуд», «Красивая, стройная, нежная и с прекрасными формами», «Идеальная», «Какая же красавица», — написали в комментариях.