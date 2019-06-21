ЗВЕЗДЫ

«Смело обижаю!»: Таня Терешина рассказала о возрастных изменениях

При этом некоторые новые черты собственного характера, изменившегося с годами, смущают певицу.

«Смело обижаю!»: Таня Терешина рассказала о возрастных изменениях
Таня Терешина призналась, что с возрастом стала легко обижать людей и разрывать отношения. Фото: globallookpress.com

Певица Татьяна Терешина, не так давно ставшая мамой, время от времени откровенничает со своими подписчиками в Instagram. Касается ли это снимков или личных признаний. Не так давно 40-летняя исполнительница не постеснялась показать, как кормит сына грудью. А сейчас звезда решила заняться самоанализом.

В очередной публикации в Сети Татьяна обратилась к подписчицам, возраст которых 35+. Артистка поинтересовалась, как меняется с возрастом их характер, так как за собой начала замечать некоторую трансформацию, и кое-какие черты, как и собственное восприятие жизни ее откровенно смущают.

«Я была добрее, веселее, легче, но закомплексованнее и ранимее, хоть эти вещи всегда спорили между собой. Я обижалась и ненавидела, но быстро прощала и снова бежала навстречу. А сейчас я как бульдозер. Я не обижаюсь, я смело обижаю или просто безапелляционно выкидываю их из своей жизни и даже не скучаю. Причем так было не с одним и не с двумя людьми… это уже конкретный мой характер… Хорошо ли это?» — переживает Татьяна Терешина.

Многие подписчицы и поклонницы признались, что с возрастом их характер тоже становится другим. О своих изменениях в комментарии рассказала и Алена Водонаева, которая, в отличие от Тани, теперь относится к людям более терпимо и спокойнее, уравновешеннее и добрее.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаевавозрастпевицаТаня Терешина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Смело обижаю!»: Таня Терешина рассказала о возрастных изменениях
Интересно?
Поделись с друзьями: