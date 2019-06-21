«Смело обижаю!»: Таня Терешина рассказала о возрастных изменениях

Певица Татьяна Терешина, не так давно ставшая мамой, время от времени откровенничает со своими подписчиками в Instagram. Касается ли это снимков или личных признаний. Не так давно 40-летняя исполнительница не постеснялась показать, как кормит сына грудью. А сейчас звезда решила заняться самоанализом.

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В очередной публикации в Сети Татьяна обратилась к подписчицам, возраст которых 35+. Артистка поинтересовалась, как меняется с возрастом их характер, так как за собой начала замечать некоторую трансформацию, и кое-какие черты, как и собственное восприятие жизни ее откровенно смущают.

«Я была добрее, веселее, легче, но закомплексованнее и ранимее, хоть эти вещи всегда спорили между собой. Я обижалась и ненавидела, но быстро прощала и снова бежала навстречу. А сейчас я как бульдозер. Я не обижаюсь, я смело обижаю или просто безапелляционно выкидываю их из своей жизни и даже не скучаю. Причем так было не с одним и не с двумя людьми… это уже конкретный мой характер… Хорошо ли это?» — переживает Татьяна Терешина.

Многие подписчицы и поклонницы признались, что с возрастом их характер тоже становится другим. О своих изменениях в комментарии рассказала и Алена Водонаева, которая, в отличие от Тани, теперь относится к людям более терпимо и спокойнее, уравновешеннее и добрее.