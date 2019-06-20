«Тысяча чертей!» Пригожина приняли в общество мушкетеров

Продюсер исполнил детскую мечту и стал мушкетером. Оказывается, это возможно!

Иосиф Пригожин признался, что в детстве мечтал стать мушкетером, и теперь его желание исполнилось. Общество Мушкетеров Арманьяка присвоило продюсеру соответствующий титул.

Пригожин оказался в компании Леонардо Ди Каприо, князя Монако, короля Швеции. Титул мушкетера носят многие знаменитые россияне. Среди них Константин Эрнст, Михаил Боярский, Максим Дунаевский и другие.

Во время церемонии награждения присутствовали французские политики. Пригожину вручили ленту с орденом, а также грамоту и бокал арманьяка. «Один за всех, и все за одного!» — написал продюсер в Instagram.

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Российские звезды поздравили Пригожина с новым титулом. В комментариях отметились певица Валерия, директор «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров, оперный певец Ильдар Абдразаков и поэтесса Соло Монова. Яна Рудковская сравнила продюсера с Портосом, а Николай Басков отметил, что теперь Пригожину нужно стать кардиналом.