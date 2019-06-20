ЗВЕЗДЫ

«Тысяча чертей!» Пригожина приняли в общество мушкетеров

Продюсер исполнил детскую мечту и стал мушкетером. Оказывается, это возможно!

«Тысяча чертей!» Пригожина приняли в общество мушкетеров
Иосиф Пригожин. Фото: globallookpress

Иосиф Пригожин признался, что в детстве мечтал стать мушкетером, и теперь его желание исполнилось. Общество Мушкетеров Арманьяка присвоило продюсеру соответствующий титул.

Пригожин оказался в компании Леонардо Ди Каприо, князя Монако, короля Швеции. Титул мушкетера носят многие знаменитые россияне. Среди них Константин Эрнст, Михаил Боярский, Максим Дунаевский и другие.

Орден мушкетера Иосифа Пригожина. Фото
Орден мушкетера Иосифа Пригожина. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif/

Во время церемонии награждения присутствовали французские политики. Пригожину вручили ленту с орденом, а также грамоту и бокал арманьяка. «Один за всех, и все за одного!» — написал продюсер в Instagram.

Российские звезды поздравили Пригожина с новым титулом. В комментариях отметились певица Валерия, директор «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров, оперный певец Ильдар Абдразаков и поэтесса Соло Монова. Яна Рудковская сравнила продюсера с Портосом, а Николай Басков отметил, что теперь Пригожину нужно стать кардиналом.

Яна Рудковская, Николай Басков, Иосиф Пригожин. Фото
Рудковская, Басков и другие похвалили Пригожина за орден мушкетера. Скриншот: instagram.com/prigozhin_iosif/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Иосиф ПригожинИосиф Пригожин последние новостиМушкетерордентитул

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Тысяча чертей!» Пригожина приняли в общество мушкетеров
Интересно?
Поделись с друзьями: