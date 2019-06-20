В Сети появилось архивное видео с Алиной Кабаевой

Фан-клуб Алины Кабаевой в Instagram опубликовал архивное видео гимнастки. 20-летняя спортсменка отвечала на вопросы о карьере и семье перед съёмками программы «Большое плавание». Видео датируется 2003 годом.

Тогда, 16 лет назад, Алина Кабаева ответила, что самое важное для неё – семья. Она ценит заботу своих родителей. И, конечно, художественная гимнастика занимает важное место в её жизни.

«Что больше всего люблю? Свое дело. Иногда хочется бросить, но когда вспоминаешь, сколько над этим работала, за один день бросить невозможно», — приветливо рассказывала Алина Кабаева.

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Гимнастка пояснила, что родители отдали её в секцию в три года. 20-летняя Кабаева честно признавалась, что любит, когда ей аплодируют, дарят подарки и мягкие игрушки.

Давно завершившая карьеру Алина Кабаева помогает юным гимнасткам реализовать себя в спорте. Кабаева ежегодно проводит фестиваль художественной гимнастики «Алина».