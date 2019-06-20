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Бузова поделилась яркими моментами закулисья премии «МУЗ-ТВ»

Появление певицы на верблюдах до сих пор обсуждают ее коллеги и поклонники.

Бузова поделилась яркими моментами закулисья премии «МУЗ-ТВ»
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова решила поделиться влогом с минувшей премии «МУЗ-ТВ» на своем Youtube-канале. Певица показала, что происходило за кулисами шоу. Сначала ведущая «Дома-2» отрепетировала выход с верблюдами. Также она обратилась к персоналу с речью. Своим перформансом Бузова хотела сказать недоброжелателям: «Собаки лают, караван идет».

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова отрепетировала выход на премию МУЗ-ТВ с верблюдами. Кадр из влога Ольги Бузовой «За кулисами МУЗ-ТВ 2019»

Ольга Бузова показала видео из гримерной. Она пожелала удачи певице MARUV, которая до своей популярности выступала на «Доме-2». Бузова была уверена, что получит награду в номинации «Лучшее женское видео». Когда победительницей объявили Полину Гагарину, певица лишь пожала плечами и продолжила аплодировать.

Ольга Бузова. Фото
Бузова была рада, когда фанаты скандировали её имя вместо Полины Гагариной. Кадр из влога Ольги Бузовой «За кулисами МУЗ ТВ 2019»

Помощник Бузовой заснял момент, когда во время речи Гагариной зрительный зал выкрикивал имя ведущей «Дома-2». Ольга Бузова призналась, что это для неё было гораздо важнее победы.

За кулисами премии певица пообщалась с ведущими. Лера Кудрявцева осталась под впечатлением от выхода Бузовой. Она не сдержала эмоций, когда рассказывала о своих ощущениях.

Ольга Бузова и Лера Кудрявцева. Фото
Бузова смогла удивить Кудрявцеву. Кадр из влога Ольги Бузовой «За кулисами МУЗ ТВ 2019»

«Я всякое повидала за 25 лет работы на телевидении. Но когда я увидела Олю на ковровой дорожке, я обалдела», — сказала Лера Кудрявцева.

Другая ведущая премии Ксения Собчак веселилась и распевала новый хит Бузовой «Водица». Она призналась, что ей понравилась композиция Ольги Бузовой.

Ксения Собчак и Ольга Бузова. Фото
Собчак подшучивала над Бузовой за кулисами. Кадр из влога Ольги Бузовой «За кулисами МУЗ ТВ 2019»
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Бузова поделилась яркими моментами закулисья премии «МУЗ-ТВ»
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