Бузова поделилась яркими моментами закулисья премии «МУЗ-ТВ»

Появление певицы на верблюдах до сих пор обсуждают ее коллеги и поклонники.

Ольга Бузова решила поделиться влогом с минувшей премии «МУЗ-ТВ» на своем Youtube-канале. Певица показала, что происходило за кулисами шоу. Сначала ведущая «Дома-2» отрепетировала выход с верблюдами. Также она обратилась к персоналу с речью. Своим перформансом Бузова хотела сказать недоброжелателям: «Собаки лают, караван идет».

Ольга Бузова показала видео из гримерной. Она пожелала удачи певице MARUV, которая до своей популярности выступала на «Доме-2». Бузова была уверена, что получит награду в номинации «Лучшее женское видео». Когда победительницей объявили Полину Гагарину, певица лишь пожала плечами и продолжила аплодировать.

больше по теме Манукян предложил Бузовой баллотироваться в президенты Вадим Манукян посчитал забавным заявление певицы, которая считает себя популярнее Путина.

Помощник Бузовой заснял момент, когда во время речи Гагариной зрительный зал выкрикивал имя ведущей «Дома-2». Ольга Бузова призналась, что это для неё было гораздо важнее победы.

За кулисами премии певица пообщалась с ведущими. Лера Кудрявцева осталась под впечатлением от выхода Бузовой. Она не сдержала эмоций, когда рассказывала о своих ощущениях.

«Я всякое повидала за 25 лет работы на телевидении. Но когда я увидела Олю на ковровой дорожке, я обалдела», — сказала Лера Кудрявцева.

Другая ведущая премии Ксения Собчак веселилась и распевала новый хит Бузовой «Водица». Она призналась, что ей понравилась композиция Ольги Бузовой.