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Джеймс Корден и Крис Хемсворт устроили «битву официантов»

К такому обслуживанию гости одного из дорогих ресторанов Лондона явно были не готовы.

Джеймс Корден и Крис Хемсворт устроили «битву официантов»
Крис Хемсворт стал героем шоу Джеймса Кордена. Кадр: YouTube

Крис Хемсворт стал героем очередного выпуска юмористического шоу Джеймса Кордена. Ведущий предложил звезде франшизы «Люди в черном» выяснить, кто из них является лучшим официантом.

Оба артиста пришли в один из дорогих ресторанов Лондона «Нортхолл», где им предстояло столкнуться со множеством вызовов, которые таит в себе обслуживание гостей. Судьей этого своеобразного конкурса стал шеф-повар заведения Андре Гэррет.

Посетители ресторана к такому обслуживанию явно были не готовы. Джеймс в начале состязания заявил, что хотя Крис и красив как бог, все равно выиграет он, так как у него самое ценное — обаяние.

Обоим предстояло познать все азы профессии — от встречи гостей до сервировки стола. Пришедших посетителей новоиспеченные официанты приглашали в зал даже если у них не был заказан столик.

Принимая заказ у одного из столиков, Крис, который не потрудился его записать, на вопрос, сможет ли он его запомнить, заявил, что он актер и у него фотографическая память. В пожеланиях гостей кроме разных блюд фигурировало и красное вино.

Однако заказ из уст Хемсворта свелся к четырем порциям рыбы и пива.

Встретив на ресепшене красивую девушку в компании молодого человека, актер превзошел самого себя — подхватил ее на руки и отнес на место. Джеймс, стоит сказать, не растерялся и довез ее бойфренда до места назначения на своей спине.

Когда подошла пора подводить итоги конкурса, Андре Гэррет, к разочарованию ведущего, отдал пальму первенства Крису Хемсворту.

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Джеймс КорденКрис Хемсвортработа официанткой

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Джеймс Корден и Крис Хемсворт устроили «битву официантов»
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