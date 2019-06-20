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Любовь живет три года: браку Меган Маркл предсказали конец

Старший член королевской семьи дал герцогине Сассекской обидное прозвище.

Любовь живет три года: браку Меган Маркл предсказали конец
Меган Маркл дали новое прозвище. Фото: Global Look Press

Несмотря на статус жены принца Гарри и матери его наследника, Меган Маркл по-прежнему вызывает раздражение у верхушки британской аристократии.

Один из старших членов королевской семьи, чье имя не разглашается, якобы назвал герцогиню Сассекской «женой-выпускницей», намекнув на скорое окончание ее брака.

Дело в том, что британские студенты после трех лет учебы в колледже становятся выпускниками, получая диплом бакалавра. Таким образом недоброжелательно настроенный родственник герцогини именно столько времени отвел на ее брак с внуком Елизаветы II.

С учетом традиционного представления, что критическими в семейной жизни являются три и семь лет, многие пользователи Сети по всему миру уже приготовились делать ставки на развод рыжебородого принца с его темнокожей женой, пишет The Sun.

Отметим, что уже не первый раз Меган подвергается нападкам и ей дают оскорбительные прозвища. Так, в декабре прошлого года стало известно, что королевский персонал ее иначе, как «трудная герцогиня» за глаза не называет.

В марте этого года Маркл заработала еще одно прозвище — «Я получаю», из-за ее желания держать все под контролем.

На днях сайт Teleprogramma.pro также писал, что сводная сестра Меган в свое время дала презрительное прозвище ее матери, Дории Рэгланд.

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Любовь живет три года: браку Меган Маркл предсказали конец
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