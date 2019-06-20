Дима Билан отказывается помогать сестре с карьерой

Младшая сестра Димы Билана Анна недавно вернулась из Америки, где училась на режиссера. Вернувшись в Россию, девушка решила изменить направление своей деятельности и заняться музыкальным творчеством.

Однако звездный брат не собирается помогать девушке строить карьеру. Ни он, ни Яна Рудковская не возьмутся продюсировать новоиспеченную артистку. На это у Билана есть свои резоны. Он считает, что любой человек сможет самореализоваться в том, к чему у него действительно есть призвание. Стать знаменитой Анна должна самостоятельно, набираясь опыта и делая ошибки.

«Каждый должен строить свой путь сам, как это делал я. Именно поэтому я считаю, что Аня должна заниматься всем сама», — прокомментировал свое решение Билан в интервью «Собеседнику».

Дима напомнил, что и сам он когда-то был никому не известным исполнителем, но всеми силами старался прославиться еще до того, как под свое продюсерское крыло его взял Юрий Айзеншпис.

Между тем, карьера самого Билана продолжает идти в гору. Он уверен, что его новый клип вновь удивит поклонников и станет настоящим шедевром. Судя по кадру из ролика, который Дима разместил на своей странице в Instagram, сценаристом его творения вновь выступит Александр Гудков.

Знаменитый юморист уже работал с артистом, по его задумке было снято видео в стиле девяностых. Поклонники оценили креативный подход создателей клипа и теперь с нетерпением ждут выхода нового.