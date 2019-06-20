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Спустя год после развода Дакота наслаждается одиночеством

Только сейчас певица начала больше времени уделять себе. Она больше не боится оставаться одной.

Спустя год после развода Дакота наслаждается одиночеством
Рита Дакота. Фото: globallookpress

После скандального расставания Риты Дакоты и Влада Соколовского прошел почти год. Дакота призналась, что именно сейчас она начала по-настоящему понимать себя. После развода артистке пришлось работать почти круглые сутки, чтобы за полгода заработать для безбедной жизни для себя и маленькой дочери Мии.

Это время для Дакоты сопровождалось нервными срывами и паническими атаками. После того, как певица насобирала достаточно денег на «черный» день, она, наконец, смогла расслабиться и посвятить время себе.

«Это совершенно новая удивительная жизнь, которую я мечтаю проживать, наслаждаясь каждым ее моментом», — написала Рита Дакота.

Теперь забота о себе находится для певицы на первом месте. Она не разрывается между материнством и работой, а старается подстраивать свою жизнь под маленькие ритуалы, которые делают её счастливой.

Рита Дакота и Влад Соколовский. Фото
Спустя год после разрыва Рита Дакота научилась любить себя. Фото: globallookpress

Рита Дакота познакомилась с большим количеством успешных людей. После развода Дакота больше не боится одиночества и даже наслаждается им.

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Спустя год после развода Дакота наслаждается одиночеством
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