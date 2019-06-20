Спустя год после развода Дакота наслаждается одиночеством

Только сейчас певица начала больше времени уделять себе. Она больше не боится оставаться одной.

После скандального расставания Риты Дакоты и Влада Соколовского прошел почти год. Дакота призналась, что именно сейчас она начала по-настоящему понимать себя. После развода артистке пришлось работать почти круглые сутки, чтобы за полгода заработать для безбедной жизни для себя и маленькой дочери Мии.

Это время для Дакоты сопровождалось нервными срывами и паническими атаками. После того, как певица насобирала достаточно денег на «черный» день, она, наконец, смогла расслабиться и посвятить время себе.

«Это совершенно новая удивительная жизнь, которую я мечтаю проживать, наслаждаясь каждым ее моментом», — написала Рита Дакота.

больше по теме После липосакции Дакота без стеснений снимается в нижнем белье Певица показала все достоинства своей фигуры.

Теперь забота о себе находится для певицы на первом месте. Она не разрывается между материнством и работой, а старается подстраивать свою жизнь под маленькие ритуалы, которые делают её счастливой.

Рита Дакота познакомилась с большим количеством успешных людей. После развода Дакота больше не боится одиночества и даже наслаждается им.