Дональд Трамп оказался в разы «ленивее» Елизаветы II

Несмотря на преклонный возраст, рабочий график 93-летней Елизаветы II является одним из самых напряженных среди членов королевской семьи.

больше по теме Расписание королевы подсказало возможные даты крестин Арчи Елизавета II не сможет присутствовать на таинстве из-за рабочего графика.

В прошлом году королева посетила больше официальных мероприятий, чем герцог и герцогиня Кембриджская и герцог и герцогиня Сассекские вместе взятые.

В общей сложности Ее Величество побывала на 300 официальных событиях, включая садовые вечеринки, правительственные приемы, официальные визиты и государственные банкеты.

больше по теме Барашек и местное вино: чем потчевала Трампа Елизавета II На банкете в честь президента США в Букингемском дворце присутствовали 170 человек.

Сюда же входят беседы с премьер-министром, работа с массой законодательных бумаг, которые ей приходится изучать, не говоря уже о другой бумажной волоките, связанной с правительственными актами.

Фактически, королева берет всего два выходных в год — на Рождество и в Страстную Пятницу, пишет News.com.ua.

Рабочее расписание Елизаветы II сравнили с графиком Дональда Трампа.

Хотя лидер США и является активным пользователем Twitter, это еще не значит, что он тратит на это слишком много времени. За первый год своего президентства, Трамп провел 66 домашних приемов и сыграл 87 партий в гольф, отмечает Washington Post.

В 2018 году издание «Би-би-си» сообщало, что Трамп появляется для проведения своей первой встречи только в 11 утра. Затем он делает несколько «технических перерывов», а около шести вечера возвращается в свою резиденцию.