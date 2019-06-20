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Дональд Трамп оказался в разы «ленивее» Елизаветы II

Рабочее расписание королевы сравнили с графиком президента США.

Дональд Трамп оказался в разы «ленивее» Елизаветы II
Елизавета II трудолюбивее Трампа. Фото: Global Look Press

Несмотря на преклонный возраст, рабочий график 93-летней Елизаветы II является одним из самых напряженных среди членов королевской семьи.

В прошлом году королева посетила больше официальных мероприятий, чем герцог и герцогиня Кембриджская и герцог и герцогиня Сассекские вместе взятые.

В общей сложности Ее Величество побывала на 300 официальных событиях, включая садовые вечеринки, правительственные приемы, официальные визиты и государственные банкеты.

Сюда же входят беседы с премьер-министром, работа с массой законодательных бумаг, которые ей приходится изучать, не говоря уже о другой бумажной волоките, связанной с правительственными актами.

Фактически, королева берет всего два выходных в год — на Рождество и в Страстную Пятницу, пишет News.com.ua.

Рабочее расписание Елизаветы II сравнили с графиком Дональда Трампа.

Хотя лидер США и является активным пользователем Twitter, это еще не значит, что он тратит на это слишком много времени. За первый год своего президентства, Трамп провел 66 домашних приемов и сыграл 87 партий в гольф, отмечает Washington Post.

В 2018 году издание «Би-би-си» сообщало, что Трамп появляется для проведения своей первой встречи только в 11 утра. Затем он делает несколько «технических перерывов», а около шести вечера возвращается в свою резиденцию.

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Дональд Трамп оказался в разы «ленивее» Елизаветы II
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