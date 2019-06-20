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Виктория Лопырева впервые показала лицо четырехмесячного сына

Модель запечатлела маленького Марка Лионеля на коленях у папы.

Виктория Лопырева впервые показала лицо четырехмесячного сына
Виктория Лопырева. Фото: globallookpress

Виктория Лопырева радует подписчиков в Instagram семейной идиллией. Модель часто публикует фото с гражданским мужем Игорем Булатовым и четырехмесячным сыном Марком Лионелем. До недавнего времени Лопырева закрывала лицо малыша стикерами.

Игорь Булатов с сыном Виктории Лопыревой. Фото
Лопырева впервые показала лицо сына. Скриншот: instagram.com/lopyrevavika/

На новом семейном кадре, который модель опубликовала в Stories, Булатов держит сына на коленях. Впервые Виктория Лопырева не стала скрывать лицо ребенка. Подписчики смогли разглядеть профиль Марка Лионеля и его папы.

Виктория Лопырева стала мамой в феврале. Большую часть времени модель проводит за границей. Первые месяцы жизни малыша пара провела в Майами. Недавно Лопырева прилетела в Париж в качестве посла FIFA. В числе прочего Виктория побывала на женском чемпионате мира по футболу. После модель отдохнула в компании подруг на Ибице.

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Виктория Лопырева впервые показала лицо четырехмесячного сына
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