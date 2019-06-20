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Цымбалюк-Романовская не согласна с выражением «деньги не пахнут»

По ее мнению, они пахнут, но не так дурно, как некоторые люди.

Цымбалюк-Романовская не согласна с выражением «деньги не пахнут»
Цымбалюк-Романовская, призналась, что деньги "пахнут, но не хуже некоторых людей" ФОТО: Global Look Press

Виталина Цымбалюк-Романовская затронула тему денег. На своей странице в Instagram она принялась рассуждать на тему запаха последних. Крылатое выражение «деньги не пахнут» не про пианистку. В жизни она придерживается несколько иных принципов – все-таки пахнут, но не так сильно.

«Наверное, пахнут, но не так дурно, как некоторые люди», – делится своим взглядом на ситуацию экс-супруга Джигарханяна.

Рассуждение она сопроводила черно-белым фото, где запечатлена со спины. Отражение в зеркале говорит о настрое на победу и добавляет снимку загадочности.

«Виталина, не знаете почему об этом у Вас спрашивают? У кого еще могут спросить?», – рассуждают подписчики.

На это у артистки тоже есть ответ: вопросы принципов каждый должен задавать только себе.

Ранее пианистка призналась, что без памяти любила Армена Джигарханяна и не думала о разводе, но не смогла простить ему предательство. Расставание с супругом научило ее, что рассчитывать можно только на себя.

«Я поняла, что благодарности может не быть, и даже, наоборот, сделают гадость. Меня недооценили, и хорошо, что недооценили», – цитирует сайт Dni.ru слова пианистки.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпин

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Цымбалюк-Романовская не согласна с выражением «деньги не пахнут»
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