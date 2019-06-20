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Дети Пугачевой и Галкина исполнили во дворе замка «Калинку»

Юморист поделился очередным забавным видео с наследниками.

Дети Пугачевой и Галкина исполнили во дворе замка «Калинку»
Дети Галкина и Пугачевой спели "Калинку"/instagram.com/maxgalkinru/

Дети Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнили в замке знаменитую «Калинку». Телеведущий выложил на своей страничке в Instagram забавный ролик, в котором в главной роли его дети — Лиза и Гарри.

На кадрах можно увидеть, что Галкин ведет запись с балкона своего замка. Причем рядом находится Алла Пугачева, реплики которой слышны. В это время Лиза на площадке пляшет и поет: «Ах, калинка-малинка моя». Через какое-то время Максим Галкин спрашивает: «А Гарри исполнит танец?» На «сцене» появляется сын ведущего. Он также задорно пляшет. В конце ролика сын и дочь Пугачевой и Галкина начинают вместе плясать под легендарную песню.

В комментариях, кстати, отметились многие знаменитости. «Ну все, народный дуэт готов», – заметил, к примеру, композитор Игорь Николаев. Продюсер Яна Рудковская кратко заявила: «Красота!»

Максим Галкин регулярно выкладывает в социальные сети ролики со своими детьми. Лиза и Гарри растут очень разносторонними личностями. Они посещают различные кружки. В этом году Пугачева и Галкин собираются отдать своих детей в первый класс.

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Дети Пугачевой и Галкина исполнили во дворе замка «Калинку»
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