ЗВЕЗДЫ

Канделаки призналась, что внешность мешала ей в начале карьеры

Продюсер и телеведущая призналась в своих детских и подростковых комплексах.

Канделаки призналась, что внешность мешала ей в начале карьеры
Тина Канделаки. фото: instagram.com/tina_kandelaki/

Тина Канделаки сейчас является одной из самых известных журналисток в России. Прославилась она благодаря передаче «Детали» и телевизионной игре «Самый умный». Брюнетка с грузинскими корнями покорила зрителей своей эрудицией, запоминающейся внешностью и остроумием. Ко всему прочему, в своим 43 года она выглядит молодо, а ее фигуре могут позавидовать даже модели. Как оказалось, своей внешностью звезда была довольна не всегда. В детстве отец воспитывал ее как мальчика, так как мечтал о сыне.

По словам Тины, в школе у нее было много комплексов. «Я прекрасно помню себя маленькой — грузинская толстая девочка в русской школе для детей военных, где было полно высоких русых красавиц с косами и голубыми глазами. Примерно до десятого класса я вообще никогда никому не нравилась и была той самой второй подругой, которая „товарищ“», — поделилась телеведущая. Более того, по словам девушки, в начале карьеры ее никто не хотел пускать в кадр, хотя сама она мечтала оказаться в объективе.

«Борис Гурьевич Зосимов, дай Бог ему здоровья, говорил: „Снимайте только ее руку! Это же невыносимо! Этот говорок, эта внешность, этот нос! Канделаки, озвучивайте что-нибудь! Развивайтесь! Идите на радио!“», — вспомнила Канделаки.

А когда в 2002 году она начал вести «Детали», то снова нашлись люди, которые были недовольные ее внешностью. По словам знаменитости, стилисты еще и пытались подчеркнуть ее необычную внешность. Саму Тину это не смущало, так как все что она хотела — это быть собой.

К посту она добавила архивный снимок, на котором запечатлена с кудрявыми волосами рыжеватого оттенка. Журналистка позирует с красной помадой в черном вечернем платье. Поклонники отметили, что им нравилась и нравится Канделаки в любом образе. Сама телеведущая призвала других звезд поучаствовать в флешмобе и тоже поведать о своих комплексах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Канделакикомплексыстиль Тины КанделакиТина Канделаки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Канделаки призналась, что внешность мешала ей в начале карьеры
Интересно?
Поделись с друзьями: