Канделаки призналась, что внешность мешала ей в начале карьеры

Тина Канделаки сейчас является одной из самых известных журналисток в России. Прославилась она благодаря передаче «Детали» и телевизионной игре «Самый умный». Брюнетка с грузинскими корнями покорила зрителей своей эрудицией, запоминающейся внешностью и остроумием. Ко всему прочему, в своим 43 года она выглядит молодо, а ее фигуре могут позавидовать даже модели. Как оказалось, своей внешностью звезда была довольна не всегда. В детстве отец воспитывал ее как мальчика, так как мечтал о сыне.

По словам Тины, в школе у нее было много комплексов. «Я прекрасно помню себя маленькой — грузинская толстая девочка в русской школе для детей военных, где было полно высоких русых красавиц с косами и голубыми глазами. Примерно до десятого класса я вообще никогда никому не нравилась и была той самой второй подругой, которая „товарищ“», — поделилась телеведущая. Более того, по словам девушки, в начале карьеры ее никто не хотел пускать в кадр, хотя сама она мечтала оказаться в объективе.

«Борис Гурьевич Зосимов, дай Бог ему здоровья, говорил: „Снимайте только ее руку! Это же невыносимо! Этот говорок, эта внешность, этот нос! Канделаки, озвучивайте что-нибудь! Развивайтесь! Идите на радио!“», — вспомнила Канделаки.

А когда в 2002 году она начал вести «Детали», то снова нашлись люди, которые были недовольные ее внешностью. По словам знаменитости, стилисты еще и пытались подчеркнуть ее необычную внешность. Саму Тину это не смущало, так как все что она хотела — это быть собой.

К посту она добавила архивный снимок, на котором запечатлена с кудрявыми волосами рыжеватого оттенка. Журналистка позирует с красной помадой в черном вечернем платье. Поклонники отметили, что им нравилась и нравится Канделаки в любом образе. Сама телеведущая призвала других звезд поучаствовать в флешмобе и тоже поведать о своих комплексах.