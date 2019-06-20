ЗВЕЗДЫ

Анастасия Волочкова показала шпагат в воздухе

Балерина удивила поклонников необычным номером.

Анастасия Волочкова показала шпагат в воздухе
Анастасия Волочкова Фото: Globallookpress

Шпагат Анастасии Волочковой стал ее фирменным знаком. Артистка по любому поводу вскидывает ногу, демонстрируя профессиональную растяжку. В ее коллекции уже есть такие необычные номера, как шпагат на снегу, в бане и на брусьях.

Но на этот раз Волочкова очевидно решила превзойти саму себя. На своей странице в Instagram она опубликовала фото со шпагатом в небе. На снимке танцовщица демонстрирует растяжку, находясь в клетке, которая поднята высоко в воздух.

«Я очень рада, что в моем концертном репертуаре появился и такой необыкновенный номер «Клетка», который я исполняю теперь в воздушном пространстве на большой высоте!» — написала Анастасия.

Она отметила, что парить в небе, несмотря на опасность, доставляет ей большое удовольствие. Волочкова также выразила благодарность модельеру, разработавшему ее сценический костюм.

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Анастасия Волочкова показала шпагат в воздухе
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