Зара рассказала о сложных тренировках и диете

В социальных сетях певицы Зары не увидишь откровенных фото в бикини, на снимках артистка преимущественно в женственных вечерних платьях с выступлений или светских мероприятий. Однако порой вовсе нет необходимости обнажаться для того, чтобы продемонстрировать стройную фигуру.

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Сегодня певица призналась, что ей приходится много и упорно работать над своим телом. При этом она подчеркнула, что испытывает удовольствие от полученного результата.

«Каждый раз, пересилив свою лень, я получаю такое удовольствие и даже испытываю гордость за проделанную двухчасовую работу над своим телом. Не говоря о том, как спорт помогает бороться с ненужными мыслями. Пробежав 5 км, честно, не хочется нарушать правильный рацион питания», – поделилась Зара.

Певица призналась, что иногда и ее посещают мысли накупить себе калорийной еды и отказаться от строгих ограничений, но спорт успешно помогает ей преодолеть эту слабость.