ЗВЕЗДЫ

Зара рассказала о сложных тренировках и диете

Певица прилагает немало усилий для поддержания хорошей фигуры.

Зара рассказала о сложных тренировках и диете
Зара Фото: Globallookpress

В социальных сетях певицы Зары не увидишь откровенных фото в бикини, на снимках артистка преимущественно в женственных вечерних платьях с выступлений или светских мероприятий. Однако порой вовсе нет необходимости обнажаться для того, чтобы продемонстрировать стройную фигуру.

Сегодня певица призналась, что ей приходится много и упорно работать над своим телом. При этом она подчеркнула, что испытывает удовольствие от полученного результата.

«Каждый раз, пересилив свою лень, я получаю такое удовольствие и даже испытываю гордость за проделанную двухчасовую работу над своим телом. Не говоря о том, как спорт помогает бороться с ненужными мыслями. Пробежав 5 км, честно, не хочется нарушать правильный рацион питания», – поделилась Зара.

Певица призналась, что иногда и ее посещают мысли накупить себе калорийной еды и отказаться от строгих ограничений, но спорт успешно помогает ей преодолеть эту слабость.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

женский фитнесЗаразвездные тренировки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Зара рассказала о сложных тренировках и диете
Интересно?
Поделись с друзьями: