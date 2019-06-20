Шейк в резиновых сапогах прогулялась с дочкой по Нью-Йорку

Этой весной общественность потрясла новость о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Их роман длился четыре года. Брак они так и не заключили, хотя всегда демонстрировали истинную семейную идиллию, когда выходили в свет. У пары подрастает дочка Лея, которой недавно исполнилось два года. Пока ни актер, ни модель не комментируют слухи, но вдвоем их не видели уже давно. По некоторым данным, они продолжают общаться ради ребенка. Неделю назад Купер привез малышку Лею к маме в Нью-Йорк.

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Пока в прессе активно обсуждают, из-за чего самая красивая пара в шоу-бизнесе повздорила, Шейк то и дело попадается на глаза папарацци. Модель выглядит счастливой и когда гуляет с подругой, и когда проводит время с наследницей. Она даже одевается в одном с стиле с дочкой. Недавно они облачились в одинаковые клетчатые платья. А накануне Ирина примерила облегающее черное мини-платье с плащем цвета хаки и резиновыми сапогами Chanel.

Примечательно, что Лея тоже была в резиновых сапогах, но яркого желтого цвета и в черном платье от Versace. Мама и ее малышка находились в хорошем настроении. Они смеялись и улыбались пока шли по направлению к Центральному парку. В какой-то момент Лея заметила фотографов и помчалась к ним, но Ирина ее придержала. Девочка иногда поправляла одежду, чем вызывала у Шейк умиление. Она покаталась на игрушечной машинке и пообщалась с другими детьми.

Инсайдеры заверяют, что модель и актер «хотят, чтобы Лея была счастлива, понимают ,насколько важно для нее видеть рядом и папу, и маму». Сообщается, что они решили не устраивать скандала, а оформить совместное опекунство.