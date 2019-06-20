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Русская невеста Джонни Деппа поделилась секретом стройности

Танцовщица Полина Глен ответила на один из самых популярных вопросов подписчиков своей страницы в Instagram.

Русская невеста Джонни Деппа поделилась секретом стройности
Невеста Джонни Деппа рассказала о своей диете. Фото: globallookpress.com

Скандальный бракоразводный процесс с Эмбер Херд не помешал Джонни Деппу наладить свою личную жизнь. Недавно стало известно, что новой избранницей актера стала 27-летняя россиянка – танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен. Многие поклонники негативно отнеслись к девушке, заподозрив ее в оказании эскорт-услуг, но ее аккаунт в Instagram стал пользоваться огромной популярностью.

Новые публикации в блоге невесты Деппа появляются регулярно. Полина делится снимками из путешествий, с фотосессий и общается с подписчиками. Как призналась танцовщица, один из самых частых вопросов, которые ей задают в соцсети – как она поддерживает фигуру в идеальном состоянии.

По словам Глен, ее питание распланировано четко. 50% рациона составляют белки, еще 40% – углеводная пища, а остальное – полезные жиры. Вредной еды и сахара красавица не употребляет уже давно.

«Пицца в Италии не в счет!» – заявила девушка, отметив, что старается прислушиваться к потребностям собственного организма.

Впрочем, сытно поесть она не отказывается. «Иногда мне кажется, что я ложусь спать только для того, чтобы утром встать на завтрак. Есть тут такие же?» – писала Полина Глен в одном из своих новых постов в соцсети.

Как отмечает сайт kp.ru, о своих отношениях с 56-летним Джонни Деппом россиянка предпочитает не распространяться. Но звезду «Пиратов Карибского моря» видели с русской возлюбленной неоднократно. По слухам, актер готовится предложить ей руку и сердце, или уже сделал это.

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Джонни ДеппДжонни Депп последние новостиПолина ГленРацион питаниястройная фигура

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Русская невеста Джонни Деппа поделилась секретом стройности
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