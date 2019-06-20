Брежневой предоставили дом на колесах в Швеции

Вера Брежнева является не только популярной певицей, но и мамой двух дочерей. Ее старшая наследница Соня стала совсем взрослой. В марте ей исполнилось 18 лет. А вот Сара еще ходит в школу, поэтому артистка пристально за ней приглядывает. Однако совмещать родительские обязанности и карьеру непросто. На днях звезда показала обратную сторону своей жизни. На снимках в соцсетях она выглядит беззаботной и счастливой, а по факту девушка постоянно находится в разъездах и порой не спит, чтобы все успеть.

Так на этой неделе Вере довелось побывать в Швеции. Она приехала туда не отдыхать, а чтобы принять участие в фотосессии. Своим поклонникам певица поведала о работе и об условиях, которые для ее команды создали организаторы съемок. В любой момент Брежнева могла полакомиться фруктами и утолить жажду прохладительными напитками, которые были размещены на столе. Певице даже предоставили солнцезащитные средства, чтобы она не получила ожоги под палящим солнцем.

Более того, для русской красавицы пригнали дом на колесах, в котором она могла отдохнуть в перерывах между съемками. Вера провела небольшую экскурсию, показав внутреннее убранство передвижного дома. Там оказалось очень уютно. В нем было все необходимое: мягкий диван, оборудованная кухня, ванна, спальня с телевизором. Автомобиль понравился исполнительнице. Несмотря на все созданные условия, Брежнева все же сильно утомилась за день.

Ближе к вечеру артистка поделилась забавным снимком. В кадре были видны ее ноги в капроновых гольфах и удобных шлепках. «Специально для тех, кто не понял кроссовки с колготками — новый писк моды», — решила пошутить блондинка. Поклонники не перестают восхищаться стойкостью и выдержкой знаменитости. Они уверены, что только настоящий артист может обладать такой работоспособностью.