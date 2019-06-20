Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами

Актер Оскар Кучера, который в скором времени в пятый раз станет отцом, рассказал в Instagram, что его в последнее время атаковали пользователи соцсетей. Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.

Актер попросил не считать его предателем родины и не слать проклятия на его семью. Рожать в Майами его жена решила, потому что это произойдет в конце июня. Будет разгар школьных каникул. Поэтому они решили совместить комфорт и безопасность. Кучере важно, чтобы все его дети хорошо отдохнули этим летом перед школьным годом, который начнется в сентябре.

Отметим, что Оскар Кучера женат уже на третьей супруге. Его жена по образованию юрист. От этого брака у него уже трое детей – Александр, Даниил и Алисия. Кроме того, у Кучеры есть сын Александр от предыдущих отношений.

Кстати, не так давно Оскар Кучера поделился с подписчиками радостной новостью. Его дочери Алисии исполнилось девять лет. Актер очень трогательно поздравил своего ребенка с праздником. Кучера отмечал, что время летит очень быстро. Еще недавно, как он рассказывал, он держал свою дочку на руках, а теперь она уже достаточно взрослая.