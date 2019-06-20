Запашный заинтересовался судьбой истощенной медведицы из Норильска

Эдгар Запашный заинтересовался судьбой медведицы, которая вышла к жителям Норильска. Животное было настолько истощено, что решило искать помощи у людей. Генеральный директор Большого московского цирка надеется, что все закончится хорошо. Медведице помогут, и она обретет хороший дом и семью.

Животное переправят в красноярский зоопарк «Роев ручей». Для транспортировки хищника придется временно усыпить.

Запашный отметил, что разговаривал с региональными властями и узнавал о состоянии здоровья лесного жителя. Проблем очень много: медведица истощена, она весит около 200 килограммов, а на вид ей два-три года. Не исключено, что до Норильска краснокнижная хищница преодолела сотни километров от естественной арктической среды обитания, то есть весь Таймыр, сообщает телеканал 360

«Выпускать в дикую природу ее пока опасно. Нужно лечение. Будем надеяться, что все пройдет успешно, и медведица обретет семью и заведет потомство», — цитирует сайт argumenti.ru слова дрессировщика.

Ранее Эдгард Запашный возмутился новостью, которая коснулась всех цирков в Словакии. С 1 сентября правительство запретит дрессировать диких животных, так как они не являются собственностью человека. Цирковой артист уверен, что в России подобного не произойдёт, а законопроект считает всего лишь данью моде.