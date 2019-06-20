Беременная Решетова поделилась откровенным снимком в нижнем белье

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram разместила откровенный снимок в нижнем белье. На фотографии она делает селфи, стоя около зеркала. При этом она не скрывает от общественности и поклонников округлившийся живот. Совсем скоро подруга рэпера Тимати впервые станет мамой. «Чем дальше по срокам, тем больше по килограммам», – подписала она фотографию, посмеявшись над своей фигурой.

Напомним, что Анастасия Решетова очень долго скрывала свою беременность. Звезда долгое время публиковала в социальных сетях старые архивные снимки. Когда интересное положение скрывать было уже нереально, она наконец-то во всем призналась. Отцом ребенка является популярный музыкант Тимати.

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Решетова откровенно делилась подробностями первого триместра своего интересного положения. Девушка рэпера страдала от токсикоза так же, как и ее мама. Модели становилось плохо после дневного сна, жирной пищи, фастфуда и запаха чеснока. Звезда ранее отмечала, что токсикоз настигал ее даже в дороге или в офисе. Из-за этого модель часто оставалась дома. Врачи прописали ей препараты, но девушка решила не употреблять лекарств, чтобы не навредить ребенку.

Добавим, что у рэпера уже есть ребенок – дочь Алиса, которая родилась от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой. Кстати, музыкант прекрасно ладит с бывшей женой. Девочка, к примеру, очень много времени проводит именно с семьей Тимати. Бабушка водит ее на танцевальный кружок.