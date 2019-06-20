ЗВЕЗДЫ

Бородина призвала родителей не отбирать у детей соски

Ксения считает, что насильно отнимать этот предмет у малышей не стоит.

Бородина призвала родителей не отбирать у детей соски
Ксения Бородина Фото: globallookpress.com

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина часто обсуждает с поклонниками тему воспитания детей и дает советы тем, кто в них нуждается. Несколько часов назад она опубликовала в Stories снимок модели Ирины Шейк, которая держит на руках дочку.

Девочка на фото сосет палец. Ксения предположила, что у ребенка попросту забрали соску. И эта публикация стала началом целой дискуссии.

«Я точно не знаю, отнимала Ирина Шейк соску у дочери или нет. Но если ее именно забирают, то дети начинают сосать пальцы, волосы. Я призываю вас: не отбирайте у малышей насильно соски. Ни один ребенок с соской еще в школу не пошел», – высказалась телеведущая.

После этого несколько подписчиков обратились к Ксении. Многие согласились с ней и успокоились, что поступают правильно. Одна из поклонниц даже призналась, что у нее в детстве соску отняли, и это в итоге отразилось на взрослой жизни.

Бородина попросила не отнимать у детей соски СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/stories/borodylia/

Напомним, недавно Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия старшей дочери Маруси. Звездная мама подготовила для именинницы сюрприз – для нее и гостей выступил Тима Белорусских.

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Бородина призвала родителей не отбирать у детей соски
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