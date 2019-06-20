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Мария Порошина продемонстрировала шпагат в паре с дочерью

Многодетная актриса спросила своих подписчиков, как они относятся к морю.

Мария Порошина продемонстрировала шпагат в паре с дочерью
Мария Порошина продемонстрировала шпагат/globallookpress.com

Мария Порошина в Instagram разместила снимок, на котором она демонстрирует шпагат в паре с одной из своих дочерей. Судя по всему, они приняли участие в фотосессии на берегу моря. Актриса кратко подписала снимок: «А вы любите море?», задав вопрос своим подписчикам.

Отметим, что в январе этого года актриса в пятый раз стала мамой. На свет появился сын Андрей, которому сейчас она уделяет все свободное время. При этом звезда по-прежнему скрывает, кто является отцом ее ребенка. Ходило много слухов, что Мария якобы живет с неким испанским бизнесменом, но пока эти разговоры не нашли какого-то подтверждения.

Кстати, Порошина не ведет активной жизни в социальных сетях. К примеру, последняя фотография, которая появилась на ее страничке, датирована июнем прошлого года. Звезда очень не любит распространяться о личной жизни. Она не раз говорила, что счастье любит тишину.

Известно, что у актрисы есть дочь от брака с актером Гошей Куценко, а также трое дочерей от отношений с актером Ильей Древновым. Ранее звезда отмечала, что их пути с супругом разошлись. По словам актрисы, муж не уделял времени семье, что ее не устраивало.

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Гоша КуценкоИлья ДревновМария ПорошинаШпагат

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Мария Порошина продемонстрировала шпагат в паре с дочерью
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