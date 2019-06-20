Брэдли Купер хочет снова поработать с Леди Гагой

Как говорят сам актер и певица, их связывает крепкая дружба.

Новость о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк стала одной из самых обсуждаемых за последний месяц. О причинах разрыва пары ходили различные слухи, в которых часто фигурировала Леди Гага. Поклонники подозревали, что именно роман актера с поп-звездой разбил молодую семью.

больше по теме Купер и Шейк заботятся друг о друге после расставания Источник подтвердил, что бывшие возлюбленные продолжают общаться.

Сама певица всегда отрицала, что у нее были отношения с Купером, утверждая, что они — друзья и коллеги. Очевидно, работать с Гагой актеру понравилось, потому что недавно он признался, что хотел бы снова оказаться с ней на одной съемочной площадке.

ET со ссылкой на источник, близкий к бывшей паре, рассказал, что Купер и Гага остаются близкими друзьями.

больше по теме Шейк в леопардовом платье дефилировала на показе Versace Модель призналась, что всегда восхищалась Донателлой.

«Они поддерживают настоящие дружеские отношения. Брэдли и Гага надеются снова поработать вместе, и их знакомые считают, что на данный момент они коллеги и отличные друзья», — заявил он.

По словам инсайдера, Купер готов к новым отношениям после разрыва с Ириной. Они все выяснили, не держат обид друг на друга и всегда будут близкими друг другу людьми благодаря общей дочери.