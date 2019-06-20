Супруга Коренева вспомнила, как увидела на Вертинской свои солнцезащитные очки

Супруга звезды картины «Человек-амфибия» Владимира Коренева Алевтина Константинова вспомнила, как устроила грандиозный скандал. Это произошло как раз, когда ее муж снимался в знаменитой ленте. Она встретила в Москве его коллегу по съемкам. Он спросил Константинову, почему она не едет в Баку, где идут съемки «Человека-амфибии». По словам друга, у Владимира Коренева там уже намечался роман с коллегой по съемочной площадке Анастасией Вертинской.

Естественно, что Алевтина Константинова купила первые попавшиеся билеты и вылетела из Москвы в Баку. Впрочем, приехав в столицу Азербайджана, она увидела своего супруга в гордом одиночестве. Она рассказала ему эту историю, на что Владимир Коренев сказал, что ему очень неприятно, что жена о нем такого мнения. Через несколько дней Алевтина пришла на съемочную площадку и увидела у актрисы Анастасии Вертинской свои солнцезащитные очки. Супруга стала догадываться, что Коренев все-таки закрутил роман с Вертинской. Прямо на съёмочной площадке она закатила скандал.

Через какое-то время супруги помирились. Не так давно они отметили уже 55 лет совместной жизни. При этом до сих пор не растеряли нежные чувства друг к другу. По словам артиста, в его жизни место нашлось лишь для двух женщин: для жены Алевтины и дочери Ирины.

«Я всегда считал, что дети — самое важное в жизни. Когда люди говорят, что для них главнее театра ничего нет, я им сочувствую. Значит, они лишены очень многого, не имеют искренней любви», — поведал Коренев, слова которого приводит «СтарХит».