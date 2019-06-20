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Супруга Коренева вспомнила, как увидела на Вертинской свои солнцезащитные очки

По словам жены известного актера Алевтины Константиновой, она закатила мужу грандиозный скандал.

Супруга Коренева вспомнила, как увидела на Вертинской свои солнцезащитные очки
Владимир Коренев стал известен после картины "Человек-амфибия"/globallookpress.com

Супруга звезды картины «Человек-амфибия» Владимира Коренева Алевтина Константинова вспомнила, как устроила грандиозный скандал. Это произошло как раз, когда ее муж снимался в знаменитой ленте. Она встретила в Москве его коллегу по съемкам. Он спросил Константинову, почему она не едет в Баку, где идут съемки «Человека-амфибии». По словам друга, у Владимира Коренева там уже намечался роман с коллегой по съемочной площадке Анастасией Вертинской.

Владимир Коренев
Супруга Коренева рассказала о романе мужа с Вертинской/globallookpress.com

Естественно, что Алевтина Константинова купила первые попавшиеся билеты и вылетела из Москвы в Баку. Впрочем, приехав в столицу Азербайджана, она увидела своего супруга в гордом одиночестве. Она рассказала ему эту историю, на что Владимир Коренев сказал, что ему очень неприятно, что жена о нем такого мнения. Через несколько дней Алевтина пришла на съемочную площадку и увидела у актрисы Анастасии Вертинской свои солнцезащитные очки. Супруга стала догадываться, что Коренев все-таки закрутил роман с Вертинской. Прямо на съёмочной площадке она закатила скандал.

Через какое-то время супруги помирились. Не так давно они отметили уже 55 лет совместной жизни. При этом до сих пор не растеряли нежные чувства друг к другу. По словам артиста, в его жизни место нашлось лишь для двух женщин: для жены Алевтины и дочери Ирины.

«Я всегда считал, что дети — самое важное в жизни. Когда люди говорят, что для них главнее театра ничего нет, я им сочувствую. Значит, они лишены очень многого, не имеют искренней любви», — поведал Коренев, слова которого приводит «СтарХит».

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Алевтина КонстантиноваАнастасия ВертинскаяВладимир Коренев

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Супруга Коренева вспомнила, как увидела на Вертинской свои солнцезащитные очки
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