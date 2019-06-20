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Анфиса Чехова пожаловалась на высыпание прыщей на лице

Ведущая долго искала косметолога, который помог бы справиться ей с этой проблемой.

Анфиса Чехова пожаловалась на высыпание прыщей на лице
Анфиса Чехова Фото:instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова регулярно выкладывает в социальных сетях свои селфи и профессиональные снимки, на которых выглядит безупречно. Но выяснилось, что ведущая страдает от высыпаний на коже, которые ей долгое время сложно было вылечить.

В своем Instagram Чехова поделилась фото из кабинета косметолога. В посте к снимку она написала, что в последнее время очень трудно найти хорошего профессионала, который делает чистку лица.

«Сейчас все косметологи в основном подались в инъекционные методики, днем с огнем не сыскать косметолога, который хорошо делает простую механическую чистку лица, пальчиками, убирает все высыпания», — написала Анфиса.

Она призналась, что долго искала специалиста, но наконец нашла и очень рада этому. По ее словам, доктор, к которому она обратилась, составляет собственные уникальные рецепты средств, которые помогают привести кожу в порядок.

Кроме того, Чехова поделилась, что внешний вид врача имеет для нее большое значение и она никогда бы не обратилась к специалисту, кожа которого в плохом состоянии.

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Анфиса Чеховакосметологические процедуры

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Анфиса Чехова пожаловалась на высыпание прыщей на лице
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