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Тина Канделаки поделилась способом борьбы с депрессией

Телевизионный продюсер рассказала, как не допускает в свою жизнь негативные состояния.

Тина Канделаки поделилась способом борьбы с депрессией
Тина Канделаки Фото:instagram.com/tina_kandelaki

Тина Канделаки всегда излучает позитив, бодрость и жажду жизни. Телеведущая постоянно задействована во множестве проектов, при этом не забывая и о личной жизни и заботе о себе и близких.

Она призналась, что в ее насыщенном графике попросту не остается места для хандры, депрессии и кризиса среднего возраста. Секрет знаменитости — отсутствие времени на переживания.

По ее словам, иногда ей удавалось выделить на сон не более трех часов в сутки, а единственной едой за день был банан. При такой занятости ей просто не удавалось найти времени, чтобы пожалеть себя.

«Поэтому эпизодов бездействия, которые могли бы ввести меня в депрессивное состояние, просто не было. Как не было и кризиса среднего возраста», — уверена Тина.

Она дала подписчикам несколько рекомендаций, как избежать подобных состояний.

«Хотите побороть апатию? Смиритесь с мыслью, что вы прежде всего должны быть интересны себе. Не устаю повторять: если вы не интересны себе, то кто вам сказал, что вы должны быть интересны другим людям?» — написала она.

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Тина Канделаки поделилась способом борьбы с депрессией
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