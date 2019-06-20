Кунис и Кутчер ответили на слухи о расставании

К голливудской паре – Эштону Кутчеру и Миле Кунис – всегда приковано внимание таблоидов. К ложной информации о себе в прессе актеры уже привыкли. Но последнее заявление американского издания In Touch Weekly пропустить не смогли. Таблоид заявил, что пара разводится. Кутчер и Кунис решили это «подтвердить».

Актеры записали забавный ролик, где высмеивают «громкую» публикацию таблоида. Видео начинается с высокопарных слов Кунис: «Между нами все кончено. Я чувствовала, что задыхаюсь».

Кутчер тут же подыграл ей и признался, что всегда был крайне заносчивым. Во время короткого ролика актеры внимательно читали статью и «соглашались» с каждым ее словом. К примеру, Мила «подтвердила», что якобы забрала детей, так как у ее супруга есть некая «темная тайна».

Видео Кутчер опубликовал в своем блоге в Instagram. Подпись к нему была не менее забавная, чем сам ролик. Он предположил, что в следующем номере американское издание сделает еще одно серьезное заявление.

«Может быть, на следующей неделе моя жена будет беременна близнецами. Уже в третий раз!» — иронизирует актер.

Напомним, пара поженилась в 2015 году. Они воспитывают двух детей – дочь Уайетт и сына Димитрия.