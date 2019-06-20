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Судзиловская уверена, что лучший маникюр делают в России

Актриса имела возможность сравнить работу отечественных мастеров со специалистами на Западе.

Судзиловская уверена, что лучший маникюр делают в России
Олеся Судзиловская Фото: Globallookpress.com

Олеся Судзиловская много времени и внимания уделяет своему внешнему виду. Для этого в своем Instagram актриса даже завела специальную рубрику #судзибьюти, в которой публикует отзывы на различные косметологические процедуры.

Сегодня в рамках этой рубрики Судзиловская поделилась впечатлениями от маникюра. Актриса призналась, что для нее это важный этап в безукоризненном внешнем виде, и отметила, что ей нигде не делали эту процедуру так же хорошо, как и на родине.

«Ода восхваления российским мастерам! Друзья, какая же колоссальная разница в качестве данных услуг (и не только), какие же у нас прекрасные мастера-знатоки своего дела! На самом высоком уровне съемок, в самых разных странах (там с некоторых пор тоже доверяюсь только соотечественникам и представителям бывших советских республик), стало ясно, что лучше наших художников нет никого», — написала Олеся.

По ее словам, в руках российских мастеров она может позволить себе полностью расслабиться, не следить за процессом и быть полностью уверенной в идеальном результате. Для маникюра Судзиловская выбрала модный в этом сезоне коралловый оттенок.

Подписчики отметили, что руки артистки действительно выглядят очень ухоженными, и поблагодарили ее за патриотизм.

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#судзибьютибьюти-секретыманикюрОлеся Судзиловская

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Судзиловская уверена, что лучший маникюр делают в России
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