Регина Тодоренко не против статуса многодетной матери

Социальные сети Регины Тодоренко, которые раньше были наполнены работой и тусовками, теперь всецело принадлежат ее семье, а особенно полугодовалому Михаилу. Ведущая призналась, что родительство захватило ее с головой и ни один проект не привлекает ее так же.
По ее словам, ей предложили вести шоу про путешествия, но ей не хочется расставаться с маленьким сыном. Регина также призналась, что ей хотелось бы укрупнять семью.
«Я люблю приключения, но оказалось, что я — слишком сумасшедшая любящая мать, которая хочет ещё 3-4 детей», — написала она.
Тодоренко заявила, что в это трудно поверить, но она получает удовольствие от рутинных обязанностей матери — подъемов среди ночи, купаний, переодеваний и прочего.
«От маленьких ручек, которые тянутся к тебе и просят обняться, от неменяющегося пучка на моей голове и жутких топов для кормления, от пюре из брокколи на новом платье и от самой в мире прекрасной УЛЫБКИ», — добавила Регина.
Подписчики поддержали ее стремление уделять максимум времени сыну, отметив, что она всегда успеет попутешествовать.
«Все правильно, ему ты сейчас нужнее, чем миру», «Это слова настоящей матери», «Никакие путешествия не будут в радость, когда он будет скучать по маме», — написали фолловеры.