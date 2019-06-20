Регина Тодоренко не против статуса многодетной матери

Социальные сети Регины Тодоренко, которые раньше были наполнены работой и тусовками, теперь всецело принадлежат ее семье, а особенно полугодовалому Михаилу. Ведущая призналась, что родительство захватило ее с головой и ни один проект не привлекает ее так же.

По ее словам, ей предложили вести шоу про путешествия, но ей не хочется расставаться с маленьким сыном. Регина также призналась, что ей хотелось бы укрупнять семью.

«Я люблю приключения, но оказалось, что я — слишком сумасшедшая любящая мать, которая хочет ещё 3-4 детей», — написала она.

Тодоренко заявила, что в это трудно поверить, но она получает удовольствие от рутинных обязанностей матери — подъемов среди ночи, купаний, переодеваний и прочего.

«От маленьких ручек, которые тянутся к тебе и просят обняться, от неменяющегося пучка на моей голове и жутких топов для кормления, от пюре из брокколи на новом платье и от самой в мире прекрасной УЛЫБКИ», — добавила Регина.

больше по теме Тодоренко и Топалов учат сына плаванию Пока тренер помогает малышу освоиться в воде, звездные родители с замиранием сердца смотрят на каждое его погружение в воду.

Подписчики поддержали ее стремление уделять максимум времени сыну, отметив, что она всегда успеет попутешествовать.

«Все правильно, ему ты сейчас нужнее, чем миру», «Это слова настоящей матери», «Никакие путешествия не будут в радость, когда он будет скучать по маме», — написали фолловеры.