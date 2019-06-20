Совместное фото: Гришаева поздравила дочку с 23-летием

Актриса на своей странице в Instagram написала напутственные слова для Анастасии.

Нонна Гришаева поздравила с днем рождения старшую дочь Анастасию. Девушке исполнилось 23 года, и она становится все больше похожа на свою знаменитую маму.

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«Моя девочка, с Днём рождения)) Будь здорова! Люби и будь любима! Будь счастлива и радуйся жизни)) А я всегда с тобой», — написала актриса в своем Instagram.

Актриса опубликовала свежее фото с дочерью, где видно, что девушка стала уже совсем взрослой. Они выбрали одинаковые наряды — светлые блейзеры с белыми блузками.

Поклонники в комментариях отметили, что Нонна совершенно не выглядит матерью такой взрослой дочери.

«Доченька?! Будто подружки!», «Не обманывайте, максимум — старшая сестра, никак не мама», «Вот это да, и кому здесь 23», —написали фолловеры.