Магия косметики: Ким Кардашян помогает бабушке «скрывать» возраст

Ким Кардашян известна своей любовью к декоративной косметике. Светская львица регулярно публикует в социальных сетях фото и видеоотчеты своих бьюти-экспериментов.

На днях знаменитость показала, как с помощью тональных средств маскирует проявления псориаза, получив огромный отклик от аудитории своих подписчиц, поблагодаривших ее за честность.

Сегодня звезда рассказала, что ее бабушка, Мэри Джо Хоутон, заинтересовалась ее последним роликом в Instagram, в котором она закрашивала следы псориаза. По ее словам, родственница попросила знаменитую внучку помочь ей закрасить вены, выдающие ее возраст.

«Я поехала к ней домой и показала, как это сделать. Я так рада, что она осталась довольна результатом!» — написала Ким.

Она опубликовала несколько фото и видео, где показала, как при помощи спонжа наносит на кожу бабушки тональное средство, полностью скрывающее вены.

Стоит отметить, что 84-летняя Мэри Джо Хоутон всегда тщательно следит за своим внешним видом, стильно одевается и выглядит моложе своего возраста из-за стройной фигуры.