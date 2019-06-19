ЗВЕЗДЫ

Копия отца: Устинья Малинина исполнила отрывок из арии

18-летняя дочь российского музыканта не терят даром времени в Италии.

Копия отца: Устинья Малинина исполнила отрывок из арии
Устинья Малинина / www.instagram.com/ustinya_malinina_official/

Сейчас семья Малининых наслаждается каникулами в Италии. Супруга музыканта Эмма не забывает делиться с подписчиками в Instagram отпускными фотографиями, чаще всего на кадрах запечатлены ее дети или любимый супруг.

Впрочем, 18-летние Устинья и Фрол времени на каникулах не теряют. Сын Малинина фотографирует местные красоты, в том числе с квадрокоптера, а дочь разучивает арии по утрам.

Видео с удивительным голосом дочери Эмма Малинина разместила на своей странице в Instagram.

«Когда утро начинается с арий! Наши итальянские соседи в восторге», — подписала ролик супруга музыканта.

Подписчики Малининой восхитились вокальными данными 18-летней Устиньи. Многие отметили, что дочь не только похожа на отца внешне, но и растет его копией в профессиональном плане. Девушка давно занимается вокалом, во многом беря пример с папы. Впечатляющие результаты отмечают и поклонники семьи.

«Как на папу похожа!!!!», «Прекрасный голос, аж мурашки по коже !) Молодец, девочка)», «Ну и голосище!!! При такой хрупкости девочки», «Копия отца! Папина дочка!», «Копия папы», «Блестящее исполнение», — написали поклонники в комментариях под видео.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Малининвокальные данныеГолосУстинья МалининаЭмма Малинина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Копия отца: Устинья Малинина исполнила отрывок из арии
Интересно?
Поделись с друзьями: