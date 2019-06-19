Копия отца: Устинья Малинина исполнила отрывок из арии

18-летняя дочь российского музыканта не терят даром времени в Италии.

Сейчас семья Малининых наслаждается каникулами в Италии. Супруга музыканта Эмма не забывает делиться с подписчиками в Instagram отпускными фотографиями, чаще всего на кадрах запечатлены ее дети или любимый супруг.

Впрочем, 18-летние Устинья и Фрол времени на каникулах не теряют. Сын Малинина фотографирует местные красоты, в том числе с квадрокоптера, а дочь разучивает арии по утрам.

Видео с удивительным голосом дочери Эмма Малинина разместила на своей странице в Instagram.

«Когда утро начинается с арий! Наши итальянские соседи в восторге», — подписала ролик супруга музыканта.

Подписчики Малининой восхитились вокальными данными 18-летней Устиньи. Многие отметили, что дочь не только похожа на отца внешне, но и растет его копией в профессиональном плане. Девушка давно занимается вокалом, во многом беря пример с папы. Впечатляющие результаты отмечают и поклонники семьи.

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«Как на папу похожа!!!!», «Прекрасный голос, аж мурашки по коже !) Молодец, девочка)», «Ну и голосище!!! При такой хрупкости девочки», «Копия отца! Папина дочка!», «Копия папы», «Блестящее исполнение», — написали поклонники в комментариях под видео.