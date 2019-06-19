«Отдыхаю как пенсионер»: беременная Решетова описала свой отпуск

Долгое время Тимати скрывал беременность Анастасии Решетовой. Недавно пара подтвердила, что они станут родителями. Теперь модель каждый день публикует в Instagram «тематические» посты. Сейчас возлюбленная рэпера отдыхает на берегу океана. И жалеет, что не может позволить себе активные виды спорта.

«Если раньше я легко могла проснуться в 6 утра и натощак пойти серфить или пойти на хайкинг на жаре, сжигая за тренировку по 800 килокалорий, то теперь я отдыхаю как пенсионер», — пожаловалась Анастасия Решетова.

Возлюбленная Тимати старается беречь себя от прямых солнечных лучшей. Большая часть солнцезащитного крема уходит на живот, добавляет девушка. Также Решетова бережет голову от солнца, чего раньше никогда не делала.

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Модель стала значительно осторожнее. Она отказалась плавать в океане, предпочитая бассейн. Решетова упрашивает Тимати водить машину аккуратнее, хотя раньше её это не заботило. «Отныне моя самая максимальная нагрузка происходит лишь на кухне у плиты», — констатировала Решетова.