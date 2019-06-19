К отпуску готов: Лазарев впечатлил поклонниц обнаженным торсом

После Евровидения и последовавшего за ним тура по российским городам Сергей Лазарев решил устроить долгожданный отпуск и отправился в теплую страну наслаждаться отдыхом.

Певец с удовольствием делится фотографиями из путешествия. На одном из последних кадров он разделся и продемонстрировал идеальный пресс. Артист следит за фигурой и не пропускает тренировок в зале.

«А как вы подготовили свое тело к лету?» — подписал снимок в соцсети Instagram 36-летний артист.

Поклонницы с воодушевлением отреагировали на новую фотографию Сергея и поспешили похвалить его накаченный пресс.

«Серёжаааа, ты как герой греческих мифов — супер секси!», «Красивый мужчина, даже очень:)))», «А потрогать можно?», «Больше таких фото, «Идеальное тело», — отметили подписчики в комментариях.

больше по теме На «Муз-ТВ» прокомментировали ссору Лободы и Лазарева Представитель канала поделился деталями услышанного разговора.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Сергей Лазарев не оценил новое фото Димы Билана со съемок клипа в стиле 90-х. На снимке последний позирует на фоне магазина для взрослых. Судя по всему, Лазареву юмор коллеги оказался непонятен и он отправил ему «недовольный» смайлик.