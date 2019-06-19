ЗВЕЗДЫ

К отпуску готов: Лазарев впечатлил поклонниц обнаженным торсом

Артист находится в идеальной форме.

К отпуску готов: Лазарев впечатлил поклонниц обнаженным торсом
Сергей Лазарев показал обнаженный торс / Global Look press

После Евровидения и последовавшего за ним тура по российским городам Сергей Лазарев решил устроить  долгожданный отпуск и отправился в теплую страну наслаждаться отдыхом.

Певец с удовольствием делится фотографиями из путешествия. На одном из последних кадров он разделся и продемонстрировал идеальный пресс. Артист следит за фигурой и не пропускает тренировок в зале.

«А как вы подготовили свое тело к лету?» — подписал снимок в соцсети Instagram 36-летний артист.

Поклонницы с воодушевлением отреагировали на новую фотографию Сергея и поспешили похвалить его накаченный пресс.

«Серёжаааа, ты как герой греческих мифов — супер секси!», «Красивый мужчина, даже очень:)))», «А потрогать можно?», «Больше таких фото, «Идеальное тело», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Сергей Лазарев не оценил новое фото Димы Билана со съемок клипа в стиле 90-х. На снимке последний позирует на фоне магазина для взрослых. Судя по всему, Лазареву юмор коллеги оказался непонятен и он отправил ему «недовольный» смайлик.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Instagramобнаженный торсСергей ЛазаревСергей Лазарев последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
К отпуску готов: Лазарев впечатлил поклонниц обнаженным торсом
Интересно?
Поделись с друзьями: