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Красиво жить не запретишь: Рудковская похвасталась новым автомобилем Porsche

Супруга Евгения Плющенко сменила черную машину на белую.

Красиво жить не запретишь: Рудковская похвасталась новым автомобилем Porsche
Яна Рудковская купила новый автомобиль / Global look Press

Яна Рудковская — обеспеченная женщина. На своей странице в соцсети Instagram она то и дело публикует фотографии дорогих брендовых нарядов, путешествий на частном самолете и не только.

В этот раз 44-летняя супруга Евгения Плющенко похвасталась новым люксовым автомобилем. На смену черного Porsche Panamera она приобрела белую модель той же марки.

«Сменила свою чёрную ласточку Porsche Panamera на белую! Лето в самом разгаре», — подписала фотографию в Instagram Яна Рудковская.

Продюсер также отметила, что на снимке она позирует в наряде от модного дома Dior.

Фото нового люксового автомобиля Рудковской вызвало неоднозначную реакцию ее подписчиков. Некоторые поздравили ее с покупкой, но нашлись и те, кто раскритиковал супругу Евгения Плющенко за хвастовство в соцсетях.

Комментарии
www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

«Отличная машина», «Шикарная машина. Желаю Вашей семье здоровья и удачи. Поздравляем!», «К чему это бахвальство?», «Яна, очень вы странная … зачем нам нужны ваши машины?», «Кто-то к лету обувь посветлее, а кто машину», «Чёрная, белая, красная, зелёная… Все машины хороши, вот только хвастаться-то зачем?» — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Яна Рудковская показала в соцсетях свое любимое фото в платье от Dior, сделанное во время поездки в Грецию.

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Тэги:

DiorInstagramавтомобильЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости

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Красиво жить не запретишь: Рудковская похвасталась новым автомобилем Porsche
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