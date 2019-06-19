«Спортивный размах»: Волочкова показала растяжку на брусьях

Анастасия Волочкова редко обходится без снимков шпагата. Балерина готова запечатлеть растяжку в любом подходящем и не очень месте. Звезда фотографировалась на пляже, в снегу, в бане, дома и даже на высоте 30 метров.

Теперь настала очередь фирменного шпагата на спортивных тренажерах. Волочкова взобралась на брусья, чтобы продемонстрировать растяжку. «Со спортивным размахом», — подписала снимок Анастасия.

Балерина старается не пропускать тренировки. Она поддерживает себя в форме каждый день. Волочкова давно отказалась от сладкого, мучного, жареного и жирного, чтобы оставаться стройной. При этом балерину обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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Недавно Анастасия Волочкова поразила публику новым спектаклем «Балерина и клоун». Вместе с цирковым артистом и режиссером Николаем Челноковым звезда выступила в Анапе. Во время постановки использовалось большое количество необычного реквизита.

Самым запоминающимся номером стал шпагат балерины в клетке. Волочкову подняли на кране на высоту 30 метров. Звезда преодолела страх высоты — все ради любимого зрителя.