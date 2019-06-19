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Подросшая дочь Кети Топурии с удовольствием позирует вместе с мамой

Певица вместе с наследницей приняла участие в летней фотосессии.

Подросшая дочь Кети Топурии с удовольствием позирует вместе с мамой
Кети Топурия. фото: globallookpress.com

Кети Топурия четыре года прожила в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, но в 2017 году неожиданно объявила о расставании. Даже появление дочери Оливии не укрепило их отношения. Певица сама воспитывает девочку, но не запрещает Гейхману видеться с наследницей. Недавно у малышки был день рождения. В честь четырехлетия дочки артистка устроила праздник, на котором побывал и ее бывший муж.

Чуть ранее во время премии Top Hit Music Awards Топурия призналась, что маленькая Оливия очень хочет стать певицей. Сама артистка не хочет, чтобы наследница шла по ее стопам, но всегда готова поддержать дочь. А пока Кети предпочитает оберегать малышку от лишнего внимания общественности и редко публикует фото с ней. Однако на днях она сделала исключение.

В соцсети звезда опубликовала снимок, на котором позирует с Оливией. Малышка в розовом пышном платье целует маму в щеку и смотрит в камеру. Поклонники поразились тому, как выросла девочка.

«Две милахи», «Как она выросла», «Какие кудряшки», «Ангельский ребенок», «Оливочка быстро взрослеет», «Мамина принцесса», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что после развода у Кети случился роман с рэпером Гуфом. Однако артист изменил своей избраннице, о чем она вскоре узнала. В конце прошлого года пара рассталась, но поклонники до сих пор умоляют певицу простить рэпера.

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звездные детиКети Топурияновая фотосессия

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Подросшая дочь Кети Топурии с удовольствием позирует вместе с мамой
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