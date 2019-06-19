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Сергей Лазарев не оценил новое фото Билана

Дима снял клип на песню «Про белые розы» и поделился бэкстейджем.

Сергей Лазарев не оценил новое фото Билана
Дима Билан и Сергей Лазарев. Фото: КП

Дима Билан предался ностальгии и вновь снимает клип в стиле 90-х. Во время работы певец находит время подурачиться. В образе из прошлого артист сфотографировался на фоне магазина для взрослых. Для съёмок Билан выбрал белую шелковую рубашку, белые брюки и туфли с длинным носом.Также певец не отказался от прически, которую он носил в конце 1990-х и начале 2000-х.

В комментариях Сергей Лазарев отправил «недовольный» смайлик, передающий неловкость (фейспалм. — Прим. ред.) Видимо, финалист Евровидения не оценил шутку коллеги. Дима Билан ответил смеющимися смайликами.

Сергей Лазарев и Дима Билан. Фото
Лазарев не оценил фото Билана. Скриншот: instagram.com/bilanofficial/

Известно, что Дима Билан готовит видео на песню «Белые розы». Режиссером клипа выступил Александр Гудков. Юморист также снимал предыдущий клип артиста «Пьяная любовь». В прошлом году дуэт Билана с певицей Polina стал хитом. Многим фанатам понравилась стилизация видео под свадьбу 90-х.

Несмотря на то, что Сергея Лазарева и Диму Билана представляли соперниками, певцы давно забыли все обиды и продолжают дружески общаться.

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Сергей Лазарев не оценил новое фото Билана
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