Сергей Лазарев не оценил новое фото Билана

Дима Билан предался ностальгии и вновь снимает клип в стиле 90-х. Во время работы певец находит время подурачиться. В образе из прошлого артист сфотографировался на фоне магазина для взрослых. Для съёмок Билан выбрал белую шелковую рубашку, белые брюки и туфли с длинным носом.Также певец не отказался от прически, которую он носил в конце 1990-х и начале 2000-х.

В комментариях Сергей Лазарев отправил «недовольный» смайлик, передающий неловкость (фейспалм. — Прим. ред.) Видимо, финалист Евровидения не оценил шутку коллеги. Дима Билан ответил смеющимися смайликами.

Известно, что Дима Билан готовит видео на песню «Белые розы». Режиссером клипа выступил Александр Гудков. Юморист также снимал предыдущий клип артиста «Пьяная любовь». В прошлом году дуэт Билана с певицей Polina стал хитом. Многим фанатам понравилась стилизация видео под свадьбу 90-х.

Несмотря на то, что Сергея Лазарева и Диму Билана представляли соперниками, певцы давно забыли все обиды и продолжают дружески общаться.